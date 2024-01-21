Роскачество: оформленную с кредитом страховку можно отменить в течение месяца

Срок расторжения оформленного вместе с кредитом страхования жизни с 21 января увеличили с двух недель до месяца. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Роскачестве. Специалисты центра финансовой экспертизы организации также назвали способы отменить эту часто оформляемую в банках услугу.

Возврат страховой премии возможен, если это предусмотрено договором страхования жизни либо правилами страхования. С 1 января 2018 года «период охлаждения», в течение которого можно отказаться от договора страхования, был увеличен до 14 календарных дней. А с 21 января 2024 года он был увеличен еще больше — до 30 дней

«30 дней — теперь минимальный период по закону. Но он может быть и больше, если это прописано в договоре. Нужно иметь в виду, что до момента расторжения договора страхования жизни не должен произойти страховой случай. Полную стоимость услуги можно вернуть, если отменить соглашение до начала действия полиса. Это можно сделать только в первые дни после заключения договора», — рассказали в Роскачестве.

Для расторжения договора нужно уведомить банк

Если прошло менее 30 дней с момента оформления страховки, можно вернуть оплаченную сумму полностью. Для этого необходимо обратиться в банк с заявлением, отметили в организации.

«Если прошло более 30 дней, нужно читать договор. Если в нем указано, что, например, за расторжением можно обращаться в течение 45 дней, то можно отказаться от страховки в течение указанного периода. Если прошло более того срока, который указан в договоре, тогда заемщику вернут денежные средства с вычетом процентов за просроченные дни. Нужно внимательно читать договор, чтобы узнать, как банк рассчитывает оставшуюся выплату. Если банк вообще отказывается разрывать договор страхования и возвращать деньги, придется обращаться в суд», — добавили там.

Заявление о расторжении страхового соглашения можно написать как в произвольной форме, так и на бланке компании. Необходимо указать ФИО, данные паспорта, дату рождения, реквизиты счета для возврата денег и номер договора.

У страховых компаний немного оснований для того, чтобы законно отказывать страхователям в преждевременной отмене соглашения и возврате денег. Во всех договорах прописываются права и обязанности сторон, где один из пунктов должен ознакомить клиентов с условиями расторжения договора страхования жизни досрочно. Клиенту достаточно вовремя обратиться в банк с заявлением, но если вдруг кредитное учреждение не идет на уступки, то можно прибегнуть к услугам суда или Роспотребнадзора

Банки навязывают страхование жизни, чтобы сократить риски

Банк называет страхование жизни обязательным, хотя это не всегда так. Либо его можно оформить не у партнеров банка, а в другой страховой компании, пояснили в Роскачестве.

«Банки тем самым снижают свои риски, но расходы перекладывают на заемщика. Страховка элементарно может быть завышена в цене, а если она зашита в тело кредита, то придется платить еще и проценты на нее», — заключили в организации.

Ранее стало известно, что выдача кредитов в России упала до минимума за пять лет.

Взято

отсюда

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