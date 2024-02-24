Временно исполнять обязанности председателя Верховного суда РФ назначили Серкова

Обязанности председателя Верховного суда России временно будет исполнять первый заместитель Петр Серков. Эту кандидатуру назвали «Интерфаксу» в суде.

24 февраля в возрасте 80 лет ушел из жизни председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Он занимал этот пост с 1991 года.

РИА Новости выяснило, что Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) в ближайшее время объявит конкурс на вакансию председателя Верховного суда России.

Петр Серков является членом президиума Верховного суда, с 2009 года — первый заместитель председателя. С 2003-го по 2009-й был председателем Судебной коллегии по административным делам ВС РФ, пишет «Коммерсантъ».

Взято

отсюда

новости украины сегодня , новости часа