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Назван врио председателя Верховного суда России

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Временно исполнять обязанности председателя Верховного суда РФ назначили Серкова

Назван врио председателя Верховного суда России

Обязанности председателя Верховного суда России временно будет исполнять первый заместитель Петр Серков. Эту кандидатуру назвали «Интерфаксу» в суде.

24 февраля в возрасте 80 лет ушел из жизни председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Он занимал этот пост с 1991 года.

РИА Новости выяснило, что Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) в ближайшее время объявит конкурс на вакансию председателя Верховного суда России.

Петр Серков является членом президиума Верховного суда, с 2009 года — первый заместитель председателя. С 2003-го по 2009-й был председателем Судебной коллегии по административным делам ВС РФ, пишет «Коммерсантъ».

Взято
отсюда

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