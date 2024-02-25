Названа численность волонтеров и персонала на Всемирном фестивале молодежи

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек – это волонтеры, персонал и сотрудники объектов федеральной территории “Сириус”, сообщила начальник отдела менеджмента проектов дирекции мероприятия Анна Фролова.«

"Сейчас мы массово получаем и выдаем аккредитации для волонтеров, технического персонала, который задействован в рамках мероприятия. (Это) 28 тысяч человек, которые задействованы в рамках данного мероприятия: волонтеры, технический персонал, включая кейтеринг, уборщиков, а также сотрудники объектов в "Сириусе"", – цитирует Фролову РИА Новости.

По ее словам, волонтеры и персонал получают аккредитацию в центре регистрации для участников Всемирного фестиваля молодежи, работающем в “Сириусе” с 22 февраля.

С 27 февраля на научно-образовательную площадку начнут прилетать участники мероприятия, и до 5 марта центр будет работать круглосуточно.

За день через центр регистрации, где функционируют 40 стоек аккредитации, может пройти до 10 тысяч человек, рассказала Фролова. В центре регистрации действует электронная очередь, предусмотрены места для отдыха.

Ранее радио Sputnik писало, что на Всемирном фестивале молодежи в “Сириусе” выступят более 100 лекторов.

Взято отсюда.