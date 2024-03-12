Названа дата инаугурации президента России

Инаугурация президента России пройдет 7 мая, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.

По его словам, на следующий день 8 мая состоится рассмотрение депутатами нижней палаты парламента вопроса о назначении председателя правительства РФ.«”Инаугурация президента пройдет 7 мая, а 8 мая будет рассмотрение Думой вопроса о назначении председателя правительства”, – приводит РИА Новости слова источника.

Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

На должность главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Радио Sputnik сообщало, что США планируют кибератаки в дни президентских выборов.

Взято отсюда.