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Названа причина отмены запуска “Союза МС-25” к МКС

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Названа причина отмены запуска "Союза МС-25" к МКС

Двигатели ракеты “Союз-2.1а”, которая должна была отправить на МКС корабль “Союз МС-25″ с российско-белорусско-американским экипажем, не включились в расчетное время, сообщил ведущий трансляции НАСА.«”Обратный отсчет шел безукоризненно примерно до момента -20 секунд… Кабель-мачта отошла от ракеты, однако ожидаемого в этот момент включения двигателей не произошло, и автоматическая система отменила пуск”, – цитирует ведущего РИА Новости.

По его словам, следующая попытка запуска произойдет не раньше субботы.

Пуск ракеты был запланирован на 16:21 мск, в основной экипаж корабля вошли космонавты Олег Новицкий из России и Марина Василевская из Белоруссии, а также американка Трейси Дайсон. Василевской предстояло стать первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.

Радио Sputnik также писало, какое ответственное поручение российскому космонавту Новицкому дал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Взято отсюда.

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