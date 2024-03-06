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Названа причина взрыва на Шагонарской ТЭЦ

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Названа причина взрыва на Шагонарской ТЭЦ

По предварительным данным, взрыв на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел из-за детонации угольной пыли, сообщил представитель экстренных служб.

“В 04:42 мск поступила информация о взрыве угольной пыли в помещении подачи топлива в трехэтажном здании центральной котельной с последующим пожаром на площади 50 квадратных метров”, – сказал он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, из горящего здания эвакуировали 21 человека.

Ранее радио Sputnik сообщало, сколько человек пострадали в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ.

Взято отсюда.

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