Названа причина взрыва на Шагонарской ТЭЦ

По предварительным данным, взрыв на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел из-за детонации угольной пыли, сообщил представитель экстренных служб.

“В 04:42 мск поступила информация о взрыве угольной пыли в помещении подачи топлива в трехэтажном здании центральной котельной с последующим пожаром на площади 50 квадратных метров”, – сказал он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, из горящего здания эвакуировали 21 человека.

Ранее радио Sputnik сообщало, сколько человек пострадали в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ.

Взято отсюда.