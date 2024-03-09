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Названа самая красивая девушка планеты. Кто победил в «Мисс Мира» и почему на конкурсе снова не было участницы из России

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В конкурсе красоты «Мисс Мира» победила Кристина Пышкова из ЧехииСюжетПандемия в России

Названа самая красивая девушка планеты. Кто победил в «Мисс Мира» и почему на конкурсе снова не было участницы из России

В индийском городе Мумбаи выбрали новую обладательницу титула «Мисс Мира». Победительницей одного из самых известных конкурсов красоты стала 24-летняя Кристина Пышкова из Чехии. Ей удалось обойти участниц из 112 стран и регионов, которые тоже соревновались за корону. Представительницы России среди них не было, причем уже не в первый раз.

Что известно о победительнице «Мисс Мира»

Кристина Пышкова учится в университете, причем сразу по двум специальностям — право и бизнес-администрирование. Кроме того, она с юных лет работает моделью.

Названа самая красивая девушка планеты. Кто победил в «Мисс Мира» и почему на конкурсе снова не было участницы из России

Скаут модельного агентства заметил ее в Вене, куда она приехала на концерт. Через неделю девушка поехала в Братиславу и подписала контракт. Ее фотографии появлялись в журнале Vogue, она участвовала в неделях моды в Милане и Париже и снималась для рекламы косметики в Азии.

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Кристина девять лет училась в художественной академии, с детства танцевала народные танцы, умеет играть на флейте и скрипке и выступала с оркестром в родном городе.

Названа самая красивая девушка планеты. Кто победил в «Мисс Мира» и почему на конкурсе снова не было участницы из России

Несколько лет назад она ездила волонтером в Танзанию и строила школу, где дети изучают английский язык.

Я очень благодарна за возможность путешествовать по миру. Если бы я не стала моделью, у меня не было бы шанса увидеть весь мир. Обожаю бывать в новых местах, встречать удивительных людей и делать потрясающие вещи

Своими кумирами Кристина считает французского модельера Коко Шанель, основавшую модный дом Chanel, и чехословацкую правозащитницу Миладу Горакову, казненную в 1948 году. «Она вопреки всему боролась за свои убеждения в Чехословакии во время правления коммунистов, — объясняет девушка. — Храбрая и очень сильная женщина».

Я принадлежу горам, ревущим ручьям и дремучему лесу и бесконечной природе — непростой среде, заставившей меня не сдаваться, двигаясь к новым горизонтам

В прошлом Чехия побеждала в «Мисс Мира» лишь один раз: в 2006 году этого титула удостоилась представительница этой страны Татьяна Кухаржова.

Названа самая красивая девушка планеты. Кто победил в «Мисс Мира» и почему на конкурсе снова не было участницы из России

Названа самая красивая девушка планеты. Кто победил в «Мисс Мира» и почему на конкурсе снова не было участницы из России

Названа самая красивая девушка планеты. Кто победил в «Мисс Мира» и почему на конкурсе снова не было участницы из России

Большинство участниц отсеяли на конкурсах талантов и спортивных состязаниях

Хотя церемония награждения состоялась 9 марта, участницы собрались в Индии еще 18 февраля. Им предстояло пройти несколько испытаний, определяющих, кто попадет в финал.

В конкурсе талантов победила «Мисс Тунис» Имен Мерзи. В соревновании моделей всех обошла Аксел Рене с острова Мартиника. Первое место в спортивном испытании заняла хорватка Люсия Бегич. Лучшие платья оказались у девушек из Эфиопии, США, Индии и Чехии.

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Сразу несколько участниц вышли в финал после конкурсов «Лицом к лицу» и «Красавица с целью», на которых девушки выступали с речами на социально значимые темы или рассказывали о своей волонтерской и благотворительной деятельности.

В конкурсе «Лицом к лицу» победили девушки из Ботсваны, Англии, Ливана, Нигерии и Зимбабве. В «Красавице с целью» — из Украины Бразилии, Уганды и Непала.

София Шамия из Украины входила в топ-40 участниц, но не попала в топ-12 и выбыла из конкурса. В топ-4, помимо Кристины Пышковой, вошли представительница Тринидада и Тобаго Аше Абрахамс, «Мисс Ботсвана» Лесего Чомбо и Ясмина Заутоун из Ливана (она в итоге заняла второе место и стала первой вице-мисс).

Корону вручала Каролина Белявска из Польши, которая носила титул «Мисс Мира» с 2022 года.

Названа самая красивая девушка планеты. Кто победил в «Мисс Мира» и почему на конкурсе снова не было участницы из России

Финалистки «Мисс Мира», вошедшие в топ-8

Корона победительницы «Мисс Мира» украшена бриллиантами и стоит около девяти миллионов рублей

«Мисс Мира» — старейший из большой четверки международных конкурсов красоты, в которую также входят «Мисс Вселенная», «Мисс Земля» и чуть менее известная «Мисс Интернешнл». Впервые его провели в Великобритании в 1951 году. В конкурсе, помимо британок, участвовали девушки из Дании, Франции, Нидерландов, Швеции, Мексики и США. Победила шведка.

Первоначально конкурс предназначался для рекламы бикини. В то время такие купальники были не очень распространены и считались чересчур смелыми

Корону победительницы «Мисс Мира» изготовила японская фирма Mikimoto. Центральный элемент, символизирующий земной шар, окружен шестью ветвями из белого золота — по одной на континент. Ветви украшены жемчугом и бриллиантами.

Стоимость короны оценивается в 100 тысяч долларов (около девяти миллионов рублей). Она остается в собственности устроителей и через год перейдет следующей обладательнице титула «Мисс Мира». На память у победительницы останется только ее копия.

Названа самая красивая девушка планеты. Кто победил в «Мисс Мира» и почему на конкурсе снова не было участницы из России

Участница из Никарагуа на предварительных состязаниях «Мисс Мира»

Конкурс «Мисс Мира» провели впервые за два года

Последний раз «Мисс Мира» выбирали два года назад — в марте 2022 года. Церемония состоялась в пуэрториканском городе Сан-Хуан, причем лишь со второй попытки. Все ждали, что она пройдет в декабре 2021 года, но за считаные часы до финала 23 участницы и 15 сотрудников конкурса слегли с COVID-19.

Следующий конкурс должен был состояться в мае 2023 года, но этого так и не произошло. Сначала его собирались проводить в Объединенных Арабских Эмиратах, затем перенесли в Индию и одновременно отложили до декабря. В октябре организаторы назначили новую дату церемонии награждения — март 2024 года.

Такая долгая задержка потребовалась, чтобы время проведения конкурса не совпадало с выборами в Индии

Поскольку в 2020 году конкурс отменили из-за пандемии, получилось, что за четыре года «Мисс Мира» выбирали только два раза. Прежде такого не случалось никогда.

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Организаторы конкурса «Мисс Украина» утверждают, что россиянку не допустили по их просьбе

В этом году Россия не участвует в конкурсе «Мисс Мира», причем его организаторы так и не объявили причину. Есть только неофициальное объяснение: глава комитета конкурса «Мисс Украина» Вероника Щипцова написала в соцсети, что россиянку якобы не допустили по просьбе представителей Украины.

Благодаря миссис Джулии Морли наша @sfshamie может чувствовать себя спокойно на @missworld и нести все важные месседжи. Благодарны, что Мисс Украина @sfshamie в этом году может шагать по сцене «Мисс Мира», не опасаясь за свою безопасность, и гордо и громко говорить о поддержке Украины на международной арене

Официального подтверждения этой информации нет. Организаторы конкурса «Мисс Россия» не ответили на запрос «Ленты.ру».

В 2022 году участницы «Мисс Мира» тоже соревновались без представительницы России, но в тот раз проблема заключалась в коронавирусе. Из-за пандемии COVID-19 «Мисс Россию» не выбирали ни в 2020, ни в 2021 году, поэтому посылать на международный конкурс было просто некого.

В прошлом девушки из России дважды становились обладательницами титула «Мисс Мира». Впервые это произошло в 1992 году, когда в конкурсе победила Юлия Курочкина. Второй российской «Мисс Мира» стала Ксения Сухинова из Нижневартовска.

Взято
отсюда

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