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Названа самая популярная соцсеть в России

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«Билайн.аналитика»: топ соцсетей возглавили «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Названа самая популярная соцсеть в России

Самой популярной соцсетью в 2023 году стала «ВКонтакте», трафик на эту площадку вырос в 1,2 раза. Второе место в топе заняли «Одноклассники», а третье — TikTok. Такие данные приводит сервис «Билайн.аналитика».

Исследование показало, что по сравнению с 2022 годом в 2023-м трафик на соцсети в среднем вырос почти в 1,4 раза. Больше всего его тратят мужчины. Их доля увеличилась на 2,5 процента и составила 53,9 процента от общего числа пользователей. При этом самый многочисленный возрастной сегмент для социальных сетей сдвинулся с 30-35 на 35-40 лет.

Лидерами по трафику в соцсетях стали Москва и Санкт-Петербург, третье место в минувшем году заняла Казань, тогда как в 2022-м на этой позиции располагалась Уфа.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» поставила рекорд по показателям охвата среди населения России. Каждый месяц ей пользуются около 89 миллионов юзеров.

Взято
отсюда

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