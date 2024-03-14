Названа возможная причина аварии вертолета Ми-8 на Колыме

Неисправность двигателя могла стать причиной аварии вертолета Ми-8 на Колыме, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области. На его борту находились 20 человек, один из которых погиб, двое находятся в тяжелом состоянии, написал представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.«”В 11:17 по магаданскому времени (03:17 мск, – ред.) в 75 километрах от поселка городского типа Эвенск Северо-Эвенского района произошла аварийная посадка вертолета Ми-8 перевозчика “Дальнереченск Авиа”, следовавшего по маршруту “посадочная площадка Кварцевый – аэропорт Омсукчан”. По предварительной информации, рейс выполнялся в целях перевозки работников золоторудного месторождения, на борту воздушного судна находились 20 человек, в том числе 3 члена экипажа. По предварительным данным, причина произошедшего – неисправность двигателя”, – приводит агентство сообщение прокуратуры.

По факту жесткой посадки Ми-8 на Колыме возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает агентство.

Ранее радио Sputnik также назвало возможную причину крушения вертолета Ми-8 в Карелии.

Взято отсюда.