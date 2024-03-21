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Названо число пострадавших при обстреле Белгорода

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Названо число пострадавших при обстреле Белгорода

При утреннем обстреле Белгорода пострадали пять человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.«

"По предварительной информации, пострадали пять человек. Две женщины и мужчина с закрытыми черепно-мозговыми травмами, мужчина с осколочным ранением голени бригадой скорой доставлены в городскую больницу № 2. Мужчина с осколочными ранениями руки и плеча – в областную клиническую больницу", – написал он в Telegram.

По данным Гладкова, в результате атаки ВСУ в городе повреждены более 30 квартир, здание спортивно-развлекательного комплекса “Белгород Арена” и один из корпусов образовательного учреждения.«”В городе есть повреждение на линии электропередачи, временно без света остаются порядка пяти тысяч жителей”, – добавил губернатор.

Кроме того, нанесен ущерб десяти частным домовладениям в Белгородском районе.

Информация о последствиях обстрела уточняется, заключил Вячеслав Гладков.

Ранее радио Sputnik сообщало, что над Белгородской областью уничтожены 10 снарядов РСЗО Vampire.

Взято отсюда.

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