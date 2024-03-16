Названо число проголосовавших на выборах президента РФ на территории Москвы

Выборы президента России

На выборах президента России в Москве проголосовали почти 4,3 миллиона избирателей, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.«

"На 20 часов всего выдано бюллетеней 4 286 496, из них в ДЭГе – 3 188 462, бумажные бюллетени – 1 098 034. Цифры не могут нас не радовать, это высокие показатели явки", – приводит РИА Новости слова Кирилловой.

В свою очередь заместитель председателя столичного избиркома Дмитрий Реут отметил, что “проголосовало явно более 50% от избирателей, которые внесены в электронные списки”.

Отдать свой голос на выборах главы государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели могут прийти на участок и проголосовать либо посредством бумажного бюллетеня, либо с помощью терминалов электронного голосования.

Граждане, имеющие полную учетную запись на портале мэра и правительства столицы и постоянную регистрацию в городе, могут проголосовать в любое время дистанционно на сайте elec.mos.ru.

Радио Sputnik сообщило, что большинство зарегистрированных на платформе ДЭГ россиян уже проголосовали на выборах.

Взято отсюда.