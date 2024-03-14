Названо количество украинских БПЛА, перехваченных над Россией за ночь

Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 14 БПЛА над Курской и Белгородской областями, сообщает Министерство обороны РФ.«

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 14 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской области (11 БПЛА) и Курской области (3 БПЛА)", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее радио Sputnik рассказало об атаке украинского БПЛА на инфраструктурный объект в Белгородской области.

Взято отсюда.