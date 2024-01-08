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Названо условие для нового наступления ВСУ

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Welt: ВСУ совершат новую попытку наступления после получения F-16 от НорвегииСюжетКонтрнаступление ВСУ

Названо условие для нового наступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершат еще одну попытку наступления. Об этом написало немецкое издание Welt.

Авторы публикации назвали условие для нового наступления ВСУ и подчеркнули, что это произойдет, когда Киев получит истребители F-16 от Норвегии. Предполагается, что основной целью операции украинской армии станет Крым.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал одну из причин неудачи контрнаступления ВСУ на юге. По его словам, на результат летней операции повлияло отсутствие контроля украинской армии над небом.

В сентябре 2023 года Владимир Зеленский указывал, что Россия в ходе конфликта имеет превосходство в небе, что сильно мешает контрнаступлению Вооруженных сил республики. В связи с этим он призывал партнеров предоставить Киеву истребители.

Взято
отсюда

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