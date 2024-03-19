Районами Москвы с самым дешевым вторичным жильем оказались Восточный и Внуково

Районом Москвы с самыми дешевыми вторичными квартирами оказался Восточный — один квадратный метр такого жилья там стоит в среднем 207 тысяч рублей. Такие данные приводят аналитики консалтинговой компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» в своем исследовании, пишут «Известия».

На втором месте среди локаций столицы с самой доступной «вторичкой» специалисты назвали Внуково — там «квадрат» стоит в среднем 226,3 тысячи рублей. Третье место занимает Некрасовка со средней стоимостью «квадрата» в 228,8 тысячи рублей. Квартиры в этих районах стоят в среднем 11-12 миллионов рублей.

Среди районов с дешевыми готовыми квартирами также оказались Бирюлево Западное (229 тысяч рублей за «квадрат»), Капотня (231,2 тысячи рублей), Крюково (233,8 тысячи рублей) и Молжаниновский (235,3 тысячи рублей).

Руководитель Департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева пояснила, что районы с наиболее доступной «вторичкой» расположены на окраинах столицы — чаще всего за МКАД. «Подавляющее большинство объектов составляют лоты в домах старого жилого фонда. При этом в экспозиции в этих 10 локациях представлен минимальный объем предложения — 1500 квартир и апартаментов совокупной площадью 78,6 тысячи квадратных метров. Это всего 2,5 процента от общего объема реализуемой в столице вторичной недвижимости», — рассказала эксперт.

Ранее сообщалось, что в Москве подешевели новостройки — средняя цена квадратного метра на первичном рынке столицы снизилась на 2,2 процента за последний месяц. По словам специалистов, это произошло на фоне снижения лимитов по льготной ипотеке.

Взято

отсюда

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