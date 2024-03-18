Названы регионы РФ, в которых отдали больше всего голосов за Путина

Жители Чечни, ДНР, ЛНР, республики Тыва и Кабардино-Балкарии отдали больше всего голосов за Владимира Путина на выборах президента России, сообщает РИА Новости.

По данным ЦИК, в Чеченской республике за него проголосовали 98,99% жителей по итогам обработки всех протоколов.

На втором месте оказалась Донецкая Народная Республика с 95,23% голосов. На третьем и четвертом – республика Тыва (95,37%) и Кабардино-Балкария (94,21%) соответственно.

Замыкает пятерку регионов Луганская Народная Республика, в которой поддержку Путину выразили 94,12% жителей, уточняет агентство.

По итогам обработки 100% протоколов, Владимир Путин набрал 87,28% на выборах президента России.

Голосование проходило в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.

Радио Sputnik сообщило, кто первым из мировых лидеров поздравил Путина с успехом на выборах.

Взято отсюда.