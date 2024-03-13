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Названы варианты расходования полученных от повышения НДФЛ средств

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Депутат Кирьянов: средства от прогрессивного налога пойдут на социальные проекты

Названы варианты расходования полученных от повышения НДФЛ средств

Полученные в результате введения прогрессивного налога средства могут пойти на финансирование социально значимых проектов. Такие варианты расходования денег назвал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, его цитирует РИА Новости.

Деньги, которые бюджет получит в результате повышения НДФЛ для богатых россиян, можно направить на проекты, которые требуют дополнительного финансирование, например, программу капремонта школ и детских садов, поддержку семьи, профилактическую медицину или развитие сельских территорий. Также их можно потратить на программы, связанные с обеспечением комфортной жизненной среды, развития электросетей и водоснабжения, добавил депутат.

«Было бы интересно с точки зрения налогоплательщиков, чтобы повышение налогов было связано с их окрашенностью. То есть выбирается какая-нибудь из национальных целей развития, и собранные дополнительные средства идут на другие социально значимые цели», — объяснил Кирьянов.

По словам главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, Госдума и правительство России уже работают над проектом поправок в законодательство, которые вводят прогрессивную шкалу налогообложения. Власти стремятся быстрее реализовать эти предложения, соответственно, депутаты будут вносить поправки в Налоговый кодекс.

Вернуть прогрессивную ставку и собирать налоги по справедливости предложил президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному Собранию. Россияне нормально отнесутся к планирующимся изменениям в налоговой сфере, отметил глава государства. Создание прогрессивной шкалы позволит получать «большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области», объяснил он.

Взято
отсюда

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