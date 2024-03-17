“Не дадим им покоя”. Путин о судьбе атакующих приграничные регионы России

Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе

Владимир Путин прокомментировал атаки незаконных вооруженных на приграничные регионы России.

Он сказал, что, хотя в стране нет смертной казни, все эти люди будут уничтожены.«

"Во Вторую мировую войну были власовцы. Чем они закончили, хорошо известно. Тогда эти подонки воевали на стороне нацистов. Сейчас есть такие же люди, которые воюют на стороне неонацистов", – сказал кандидат в президенты.

По оценкам Путина, общая численность таких диверсионных групп составляет порядка 2,5 тысячи человек, и их бросают преимущественно на “мясные штурмы” на границу России.

По его словам, потери у этих формирований очень большие, примерно до 800 человек.«”У нас нет смертной казни. Но мы к этим людям будем всегда относится как к людям с оружием. Всем правоохранительным органам будет дано соответствующие указание”,— сказал президент. “Мы не дадим им покоя”, – заверил Путин.

Радио Sputnik ранее сообщало, что в связи с предупреждением о ракетной опасности в Белгороде прерывали голосование.

Взято отсюда.