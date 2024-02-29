“Не подведут и не предадут”. Путин об участниках СВО

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию признался, что его сердце наполняется гордостью при взгляде на участников спецоперации на Украине.«

"Вы знаете, я смотрю на этих мужественных людей (участников СВО, – ред.), порой совсем молодых ребят, и без всякого преувеличения могу сказать – сердце наполняется гордостью за наших людей, за наш народ и за конкретно этих людей. Такие, безусловно, не отступят. Не отступят, не подведут и не предадут", – сказал глава государства.

По его словам, подлинная элита – это те, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность стране, достойные люди.

Президент объявил, что ветераны СВО, а также солдаты и офицеры, которые сражаются в действующих частях, смогут участвовать в специальной кадровой программе “Время героев” и в приоритетном порядке получать образование в ведущих вузах.

Радио Sputnik вело текстовую трансляцию послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Взято отсюда.