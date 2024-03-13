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“Не разовая акция”. Путин рассказал об отборе на программу “Время героев”

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"Не разовая акция". Путин рассказал об отборе на программу "Время героев"

Для участия в кадровой программе “Время героев” участникам СВО предстоит пройти строгий отбор, но не справившиеся смогут попытаться вновь, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев “Лидеры России”.«

"Открывается новая страничка – "Время героев" для тех, кто… принимал и принимает непосредственное участие в служении Родине в зоне специальной военной операции. С марта мы начали принимать заявки, уже 30 тысяч поступило", – цитирует Путина РИА Новости.

По его словам, претендентам предстоит пройти достаточно строгий отбор.«”Это будет не разовая акция, мы будем ее проводить на регулярной основе. Так что те, кто не попадут с первого захода, – есть все шансы повторить”, – подчеркнул российский лидер.

Путин также пообещал создавать условия для получения высшего образования бойцами СВО, чтобы они смогли участвовать в этой программе.«”На кого же полагаться, как не на таких людей, которые сознательно там находятся (в зоне проведения СВО, – ред.), жизнью и здоровьем рискуют. Для того, чтобы создать платформу движения вперед… чтобы у России был такой запас прочности в плане кадрового потенциала”, – добавил глава государства.

Радио Sputnik ранее рассказало подробности кадровой программы “Время героев”.

Взято отсюда.

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