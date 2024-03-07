“Не шучу”. Кириенко назвал основное правонарушение на ВФМ

Кража Чебурашек – единственное правонарушение, которое повторялось на Всемирном фестивале молодежи, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции по итогам мероприятия.«”Единственное правонарушение, которое у нас повторялось, это воровство Чебурашек. Не шучу, было несколько случаев, когда Чебурашек раскладывали по кроватям в гостинице, было что ли три таких случая, человек, который первый заходил в комнату, собирал Чебурашек со всех остальных кроватей и прятал в свой чемодан или под свою кровать”, – приводит РИА Новости слова Кириенко.

Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором мероприятия выступила Росмолодежь, генеральным информационным партнером – РИА Новости.

Радио Sputnik также сообщало, что в Сочи поженились две пары участников Всемирного фестиваля молодежи.

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