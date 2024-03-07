“Не случайно”. Балерина Лиепа отреагировала на потерю гражданства Литвы

Народная артистка РФ, балерина Илзе Лиепа, комментируя лишение ее литовского гражданства, заявила, что сделала свой нравственный выбор и решила остаться со своей страной и своим президентом.

Ранее новостное агентство ELTA сообщило, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину гражданства страны.«

"Мне кажется, что не случайно это решение принято именно сейчас, во время предвыборной кампании нашего российского президента. И это еще одно признание, что я со своей страной и со своим президентом. Конечно, я много отдала Литве, у меня там много родных, друзей, знакомых. Но приходит время, когда нужно сделать выбор, нравственный выбор. И я подтверждаю, что я со своей страной и со своим президентом. Что я еще могу сказать", – приводит слова балерины РИА Новости.

Ранее МВД Литвы обязало департамент миграции начать процедуру лишения Лиепы литовского гражданства из-за открытой поддержки спецоперации России на Украине и критики стран Балтии.

Радио Sputnik сообщало, что ранее литовского гражданства лишили фигуристку Маргариту Дробязко.

Взято отсюда.