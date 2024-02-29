Энергетическая блокада Крыма была организована по решению действующего на тот момент президента Украины Петра Порошенко, заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.«

"В организации энергоблокады участвовало все украинское руководство во главе с действующим тогда президентом – конфетным королем Порошенко. Решение о подрыве ЛЭП принималось в его кабинете, это не была спонтанная акция юродивых и майданутых", – сказал он РИА Новости.

В ночь на 22 ноября 2015 года украинские боевики подорвали опоры линий электропередачи, находившиеся на территории Херсонской области, в результате чего Крым был полностью обесточен. Электроснабжение полуострова было налажено благодаря запуску энергомоста из Краснодарского края и строительству новых электростанций.

По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба от энергоблокады превысила пять триллионов рублей. Правительство и Общественная палата Крыма намерены в связи с этим подать иски в суд.

По мнению Владимира Константинова, подрыв опор ЛЭП был осуществлен с ведома США.«”Нет сомнений в том, что заокеанские хозяева бешеной украинской шавки – Соединенные Штаты – были заведомо проинформированы о намерениях своих, с позволения сказать, подопечных и инструктировали их в технической части организации блокады”, – сказал он.

Расчет киевского режима на то, что народ Крыма “сломается и поползет к ним на коленях”, не оправдался, подчеркнул Константинов.«

"Общая беда только сильнее сплотила нас. Мы в очередной раз убедились в верности сделанного нами выбора жить и развиваться в составе Российской Федерации", – добавил он.

Ранее радио Sputnik писало, как президент Владимир Путин оценил вклад Крыма и Севастополя в укрепление безопасности России.

Взято отсюда.