“Не в первый раз”: губернатор о ЧП на ж/д мосту в Самарской области

На территории Самарской области попытки совершения терактов на объектах инфраструктуры предпринимаются не впервые, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

Комментируя ЧП на железнодорожном мосту в Чапаевске, он рассказал, что спецслужбы успешно пресекают все попытки незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.«”На месте работают сотрудники спецслужб. Попытки совершения террористических актов в отношении объектов инфраструктуры Самарской области предпринимаются не в первый раз, но благодаря слаженной работе всех ведомств и служб все они были пресечены”, – приводит РИА Новости слова Азарова.

Ранее стало известно, что на одном из железнодорожных перегонов в Самарской области приостановлено движение поездов, по предварительным данным, причиной стал подрыв опоры моста, пострадавших нет.

Азаров сообщил, что поручил министерству транспорта Самарской области подстраховать Куйбышевскую железную дорогу по тем маршрутам, где временно приостановлено движение.«”По пригородным маршрутам, там, где это требуется, дополнительно предприняты усилия по обеспечению передвижения пассажиров автобусами”, – приводит “Волга Ньюс” слова губернатора.

По информации пресс-службы Куйбышевской железной дороги, движение поездов приостановлено на перегоне “Звезда – Чапаевск” “в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта”.

Тем временем на разных участках железнодорожного полотна в Самарской области обнаружили еще три взрывных устройства. Первое – в 25 километрах от моста, где в понедельник произошел инцидент, другое – в десяти километрах, третье взрывное устройство силовики обнаружили на том же мосту, где прогремел взрыв. Оно обезврежено, добавляет Life.

Ранее радио Sputnik писало, кого готовило ЦРУ для организации диверсий на территории России.

Взято отсюда.