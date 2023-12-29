Постпред РФ Небензя: задача России — не дать властям Украины уничтожить народ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации озвучил задачу России на Украине. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Москва пытается не дать властям республики «окончательно уничтожить свой народ». Дипломат выразил надежду, что в какой-то момент это осознают западные партнеры Киева.

«Чем раньше это произойдет, тем лучше это для Украины», — подчеркнул Небензя.

Ранее старший советник по политическим вопросам в постпредстве США при ООН Джон Келли заявил, что Вашингтон намерен поддерживать Украину и не бросит ее народ.

30 декабря в 16.00 по Нью-Йорку (в полночь по Москве) началось внеочередное заседание Совбеза организации, запрошенное украинской стороной и Западом.

Взято

отсюда

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