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Небензя призвал ждать самых плохих новостей с Украины

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Небензя призвал в ближайшее время ждать самые плохие новости с Украины

Небензя призвал ждать самых плохих новостей с Украины

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что военные планы Киева потерпели фиаско. Его слова приводит РИА Новости.

Небензя напомнил, что Украина терпит военные неудачи, поэтому он призвал Киев и его западных союзников ожидать «самых плохих прокси новостей».

«Причем вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи для Зеленского и его шайки или нет. Это лишь оттянет агонию его режима, но не предотвратит ее», — отметил дипломат.

Взято
отсюда

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