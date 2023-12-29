Небензя заявил, что Украину и Запад скоро ждут самые плохие новости

Представитель России при ООН Василий Небензя выступил с призывом к Украине и Западу в скором времени ждать самых плохих новостей, вне зависимости от того, какую помощь будет получать Киев, сообщает ТАСС.

«Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско. Поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что на это не смогут повлиять новые пакеты военной помощи со стороны Вашингтона или Брюсселя. Небензя добавил, что ставка западных государств на военное решение украинского вопроса стала ошибкой, поскольку военная победа над Россией является недостижимой целью.

Ранее он рассказал, что Москва пытается не дать властям Украины «окончательно уничтожить свой народ». Дипломат выразил надежду, что в какой-то момент это осознают западные партнеры Киева.

Взято

отсюда

новости события сегодня , израиль новости