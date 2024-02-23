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Небензя: Евросоюз является одним из главных проигравших в конфликте на Украине

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Небензя: Евросоюз является одним из главных проигравших в конфликте на Украине

Европейский союз (ЕС) является одним из главных проигравших в конфликте на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации, посвященном Украине сообщает ТАСС.

«Ведь едва ли не главный проигравший — это сам Европейский союз. Конфликт на Украине, который вы так старательно подпитываете, выгребая остатки из европейских арсеналов, обостряет миграционные проблемы в ваших странах, бьет по вашей энергетической сфере», — отметил Небензя.

По его словам, ЕС вновь попал в подчинение Вашингтону, забыв, что Соединенные Штаты и Великобритания всегда были главными выгодоприобретателями любого европейского конфликта, для чего и разжигали противоречия между странами региона.

Постпред отметил, что европейские государства по воле США выставляют Россию в образе врага, чем стреляют себе в ногу и попадают в еще более жесткую зависимость от Вашингтона.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Совбеза ООН по Украине, не дожидаясь его завершения.

Ранее Небензя рассказал, как мог завершиться конфликт в Донбассе.

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