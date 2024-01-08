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Неизвестные подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik в Петербурге

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Неизвестные подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik в Петербурге

Неизвестные в Санкт-Петербурге подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik, одного из авторов программы “Изолента” Трофима Татаренкова. Подробности происшествия журналист рассказал в интервью РИА Новости.«

"Вчера вечером произошла такая ситуация: обложили мою дверь в квартиру шинами, принесли еще досок, бросили бутылку с зажигательной смесью. Из-за бронированной двери не выгорела квартира. Но расчет, я так понимаю, был именно на жертвы. Поджигатели надеялись на то, что в квартире кто-то есть. Нас не было дома, но в квартире горел свет, его было видно с улицы. Они также заранее заблокировали магнитный замок входной двери наклейками, чтобы легче было отжать. Слава Богу, все живы", – рассказал Татаренков информагентству.

Он отметил, что сотрудников МЧС вызвала заметившая возгорание соседка.

Татаренков добавил, что после инцидента обратился с заявлением в полицию, поблагодарив правоохранителей за оперативность.«”У этой истории украинский след <…> Это плановая, системная работа. Они думают нас запугать, чтобы мы перестали работать, но они ошибаются. Мы работали, работаем и будем работать”, – заявил ведущий.

Радио Sputnik ранее опубликовало видео, снятое попавшими под обстрел ВСУ журналистами RT.

Взято отсюда.

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