Неизвестный расстрелял мужчину на парковке подмосковного ТЦ

Мужчина застрелен в подмосковном Ногинске, ведется розыск подозреваемого, сообщила старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета РФ Ольга Врадий.«”Возбуждено уголовное дело по факту убийства 44-летнего мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ)”, – цитирует ее РИА Новости.

По данным следствия, накануне потерпевший, который получил огнестрельные ранения, сам обратился в медицинское учреждение. Спустя некоторое время он скончался от полученных ран.

Следователи и криминалисты изъяли пулю и гильзы, ведется допрос свидетелей.«”Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождение и задержание подозреваемого”, – заключила Врадий.

В свою очередь Life добавляет, что вечером 7 января 44-летний житель Владимирской области припарковал свой автомобиль возле торговых центров.

В этот момент к автомобилю подбежал неизвестный, у которого был пистолет. Он открыл водительскую дверь, после чего произвел несколько выстрелов.

Вскоре появились еще несколько мужчин, которые начали избивать пострадавшего и пытались вытащить его из салона машины. Однако раненому водителю удалось отбиться и покинуть место происшествия.

Радио Sputnik также сообщало, что в результате ЧП со стрельбой у ресторана в Подмосковье погиб человек.

Взято отсюда.