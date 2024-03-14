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NEJM: новый анализ крови выявляет рак кишечника с точностью 83% без колоноскопии

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NEJM: новый анализ крови выявляет рак кишечника с точностью 83% без колоноскопии

Новый анализ крови показал точность 83% при обнаружении бессимптомного колоректального рака. Результаты исследования опубликованы в журнале NEJM.

В исследовании приняли участие почти 8000 человек в возрасте от 45 до 84 лет. Точность теста оценивали в сравнении с колоноскопией — золотым стандартом для скрининга колоректального рака. Новый анализ основан на поиске ДНК опухоли в крови человека. Этот метод также известен как жидкостная биопсия.

У 83,1% участников с колоректальным раком, подтвержденным колоноскопией, был положительный результат анализа крови. У остальных колоноскопия выявила опухоль, но тест показал отрицательный результат. Анализ крови был наиболее чувствительным при раке кишечника на ранней стадии и менее чувствителен к предраковым поражениям, которые могут стать злокачественными с течением времени.

Точность у нового анализа примерно такая же, как у домашних тестов для анализа стула. Но сдать кровь на анализ гораздо удобнее, что может способствовать более широкому скринингу рака.

«Рак колоректального рака распространен и его можно легко предотвратить скринингом, но только от 50% до 60% людей, которые имеют право на скрининг, фактически проходят эти тесты», — отметили ученые.

Ранее российские ученые выяснили, что кишечные микробы могут повысить шансы на избавление от рака.

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