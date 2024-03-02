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Нейросеть Meta* Imagine уличили в неисторичности при генерировании изображений

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Нейросеть Meta* Imagine уличили в неисторичности при генерировании изображений

Нейросеть Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Imagine уличили в неисторичности при генерировании изображений. Об этом пишет Axios.

Речь идет о несоответствии расовых признаков генерируемых изображений историческим реалиям — появлении темнокожих отцов-основателей США и викингов.

В середине февраля 2024 года нейросеть Gemini прекратила генерирование изображений из-за аналогичных казусов.

Данные случаи в Axios назвали демонстрацией сложностей, с которыми столкнулись разработчики искусственного интеллекта в попытке сбалансировать непредсказуемость или «авантюрность» изображений с историчностью.

До этого Илон Маск осудил Google за признаки расизма в работе нейросети Gemini. Причиной критики нейросети со стороны Маска стали ее регулярные ошибки, при которой она меняла у изображенных на картинках людей пол или цвет кожи.

Ранее новый ИИ чат-бот Google Gemini разочаровал экспертов.

*  признана в России экстремистской и запрещена Что думаешь? Комментарии

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