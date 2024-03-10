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Несмотря на кризис в ЕС виноделие в РФ вышло на максимум с 2016 года

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Несмотря на кризис в ЕС виноделие в РФ вышло на максимум с 2016 года

В 2023 году в Европе было произведено всего 15,7 млрд литров вина — минимальный показатель с 2017 года, что на 7,1% меньше, чем годом ранее. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Международной организации виноградарства и виноделия.

Россия в прошлом году стала одной из немногих стран, где выпуск вина достиг максимума за 6 лет — 490 млн литров, что на 0,2% больше, чем в 2021 году. Благодаря этому РФ осталась шестым производителем вина в регионе.

Сокращение производства коснулось 13 из исследуемых стран региона. Наиболее серьезный спад произошел в Греции (-45%, до 114 млн литров) и Хорватии (-41%, данные не приводятся). Существенно упал выпуск вина и в таких винодельческих гигантах, как Италия (-11,7%, до 4,4 млрд литров) и Испания (-14%, до 3,1 млрд литров).

Франция, впервые с 2014 года обогнавшая Италию по объемам производства, сократила выпуск вина лишь на 0,1% — до 4,6 млрд литров. Также падение ниже 10% зафиксировано на Кипре, в Австрии, Чехии и Молдавии.

На фоне общеевропейского кризиса выросло производство вина лишь в семи странах региона. Больше всего – в Румынии (+15%, до 435 млн литров). Также рост наблюдался в Португалии, Германии, Венгрии, Словении и Швейцарии.

До этого врачи назвали единственный безопасный для ЖКТ алкогольный напитокю

Ранее в России резко выросло производство вина.

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