Премьер-министр Нетаньяху отказался от создания государства для палестинцев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг идею создания государства для палестинцев. Об этом сообщает The Guardian.

Представитель Нетаньяху сообщил, что в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом израильский премьер отказался от создания суверенного палестинского государства, поскольку потребность Израиля в гарантиях безопасности не оставляет для этого возможностей.

«В своем разговоре с президентом Байденом премьер-министр Нетаньяху подтвердил свою политику, согласно которой после уничтожения ХАМАС Израиль должен сохранить контроль над сектором Газа. Это гарантирует, что сектор Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля. Необходимость контроля противоречит требованиям о суверенитете палестинского государства», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля.

Это заявление было выпущено всего через несколько часов после того, как Байден сообщил, что тот же разговор с Биньямином Нетаньяху вселил в него уверенность в создании независимой Палестины в будущем.

Лидеры двух стран поговорили впервые почти за месяц после того, как Нетаньяху встревожил своих союзников, исключив создание независимого палестинского государства на пресс-конференции. Именно тогда он сказал, что даже после окончания боевых действий в секторе Газа Израилю придется сохранить контроль над всей территорией к западу от реки Иордан из соображений безопасности.

Взято

отсюда

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