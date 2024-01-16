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Невеста решила расстаться с женихом после одного его комментария

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Невеста решила расстаться с женихом после одного его комментария

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она решила расстаться с женихом после одного его комментария.

Автор поста написала, что никогда не хотела иметь детей. «Мой парень всегда знал об этом, мы встречались до помолвки три года, а недавно он сделал мне предложение», — отметила она. Героиня истории добавила, что спустя полгода после помолвки ее возлюбленный начал говорить о детях.

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Недавно, по словам невесты, у ее сестры родилась дочь. «После этого мой жених начал постоянно говорить о том, что разочарован в моем решении отказаться от материнства. Недавно он сказал моей матери, что у нас с ним все-таки будут дети», — пожаловалась девушка.

Автор поста подчеркнула, что ее мать согласилась с утверждением зятя. «Я была в шоке, потому что моя мать знает, что я не хочу детей, она поддерживала мое решение. После того как моя сестра родила, она вместе с моим женихом пытается уговорить меня завести детей», — возмутилась рассказчица. По словам девушки, мать призвала ее подумать о чувствах будущего мужа, который отчаянно хочет стать отцом.

«Я сказала жениху, что если он так нуждается в детях, то может завести их, но не со мной», — рассказала героиня истории. В ответ парень начал кричать и убеждать девушку в том, что у них будут совместные дети. «Я сняла кольцо и уехала», — заключила рассказчица.

В комментариях под постом пользователи поддержали решение автора не выходить замуж за человека, который принуждает ее заводить детей. По мнению большинства, мужчина изначально не принимал решение будущей жены отказаться от материнства.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как после звонка бойфренду по видеосвязи решила расстаться с ним.

Взято
отсюда

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