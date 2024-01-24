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Newsweek Polska: солдаты ВСУ страдают от одышки и боятся звука выстрелов

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Newsweek Polska: солдаты ВСУ страдают от одышки и боятся звука выстрелов

В ряды украинской армии призывают новобранцев, страдающих от одышки и боящихся звуков выстрелов. Об этом офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал польскому изданию Newsweek Polska.

По словам военного, в армию попадает все больше немолодых людей в возрасте 45-47 лет. У этих новобранцев начинается одышка еще до того, как они добираются до линии боевых действий.

Украинский офицер отметил, что некоторые из солдат не способны даже стрелять, потому что боятся звука выстрела.

Издание подчеркнуло, что почти за два года конфликта средний возраст украинских военных увеличился на 10 лет и сейчас составляет уже 43 года.

Ранее сообщалось, что в Одессе насильно мобилизовали мужчину прямо в общественном транспорте.

До этого генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что в стране в прошлом году резко выросло число преступлений в военной сфере.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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