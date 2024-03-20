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“Ничего необычного”. Бойцы ВС РФ показали подбитый Abrams изнутри

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"Ничего необычного". Бойцы ВС РФ показали подбитый Abrams изнутри

Разведчики ВС РФ показали, как выглядит подбитый Abrams изнутри, теперь российские специалисты дадут характеристику американскому танку, который в Вашингтоне считают лучшим в мире, сообщает телеканал “Звезда”.«

"Мы залетели быстренько в него посмотреть, что внутри и добыть технические образцы. Была поставлена задача – мы ее выполнили. Ничего в них (в танках Abrams, – ред.) необычного нет. Посидев в нем, могу сказать, что он хуже, чем наш Т-90", – рассказал телеканалу разведчик с позывным "Изай".

Инженер-оператор беспилотников с позывным “Патриот” рассказал, что его расчет поразил американский танк Abrams “морковками” – так бойцы называют обычный снаряд от проверенного временем РПГ-7.

Это второй из четырех уничтоженных танков американского производства. Теперь у украинских подразделений осталось 27 таких боевых машин, говорится в материале.

Ранее радио Sputnik сообщало, что украинские хакеры опубликовали документы ВСУ о потерях “хваленых” Abrams’ов.

Взято отсюда.

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