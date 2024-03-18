“Никто этого не ожидал”. Что случилось с группой туристов на Камчатке

Одиннадцать человек попали под лавину при переходе перевала. Девять выбрались самостоятельно. Спасатели обнаружили одну погибшую, 19-летний турист пропал без вести. О том, что могло вызвать ЧП, — в материале РИА Новости.

Экстренный вызов

В понедельник днем в Центр управления кризисными ситуациями Камчатского края обратились за срочной помощью. Днем ранее руководитель группы зарегистрировался в местном отделе МЧС и сообщил, по какому маршруту собирается двигаться.

По предварительным данным, ЧП произошло, когда туристы проходили по Красноармейскому перевалу. Порывом ветра всех сбросило в так называемый кулуар (ложбину на склоне горы), а потом накрыло лавиной.

Руководитель по спутниковому телефону связался со спасателями, сообщив, что девять человек выбрались, двое остаются под завалами. Передал точные координаты. Туда сразу же выдвинулось несколько отрядов МЧС на лыжах и снегоходах.

“Также в поисках участвуют сотрудники специализированной пожарно-спасательной части с кинологическим расчетом, — уточнили в местном управлении МЧС. — У них автомобили повышенной проходимости: камазы и “вахтовки”. Есть все необходимое оборудование”.

Как только позволили погодные условия, на Красноармейский перевал вылетел и спасательный вертолет Ми-8.

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Взято отсюда

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