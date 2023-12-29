Дуда созвал совещание из-за неизвестного объекта в небе со стороны УкраиныСюжетВзрывы в Харькове:

Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военными из-за неопознанного летающего объекта (НЛО), который вошел в польское воздушное пространство со стороны Украины. Варшава привела все силы в боеготовность.

Подполковник Яцек Горышевский сообщил, что утром в пятницу, 29 декабря, неопознанный объект вошел в воздушное пространство Польши с украинской стороны в районе Замостья. Он также указал, что радиолокационный сигнал был утерян. В настоящее время «ведутся работы по выяснению всех деталей». Горышевский заверил, что «все процедуры, которые могло предпринять Оперативное командование, были предприняты», безопасность в воздушном пространстве Польши обеспечена.

Имело место нарушение воздушного пространства Польши. Оперативный командующий Вооруженными силами Польши привел в готовность все возможные силы и средства и использовал их для обеспечения безопасности нашего пространства

Президент Дуда поговорил по телефону с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем. На встрече также будут присутствовать начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) Польши Веслав Кукула и оперативный командующий ВС Мачий Клиш.

Польша связывает появление НЛО с ракетным ударом России по Украине

По словам Горышевича, появление объекта в польском воздушном пространстве может быть связано с интенсивными обстрелами Украины, которые происходили как раз в то время. «Работа продолжается, и мы не можем раскрыть никаких подробностей», — сказал он, добавив, что не может сказать, покинул ли объект воздушное пространство Польши или нет.

«Мы изучаем все возможные сценарии этого инцидента, в том числе поиск потерянных сигналов. Мы должны быть готовы ко всем сценариям», — заявил пресс-секретарь Оперативного командования польских вооруженных сил.

Украина сообщила о массированном ударе и повреждении критически важных объектов

29 декабря спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал о массированном ракетном ударе со стороны России. По его словам, украинские военнослужащие давно не видели на своих мониторах такого количества целей единовременно, как при масштабной воздушной тревоге в пятницу.

В свою очередь, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил, что в ночь на 29 декабря на военных и промышленных объектах Украины, а также на объектах критической инфраструктуры республики произошли взрывы. Атаке подверглись Киев, Днепр, Харьков, Полтава, Винница, а также Хмельницкая, Одесская и Николаевская области. Кроме того, были атакованы критически важные объекты — военный завод в Киеве и порт в Одессе.

В 2022 году украинские ракеты упали на польскую территорию

Утром 16 ноября прошлого года президент США Джо Байден проинформировал иностранных партнеров по НАТО о том, что падение ракет на польскую территорию стало результатом работы украинской ПВО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг между тем также заявил, что ракета, скорее всего, действительно принадлежала украинской системе ПВО. У Североатлантического альянса нет свидетельств того, что инцидент связан с Россией, указал он.

«Украина — это только начало»США отправляют войска в Европу. Чем ответит Россия на усиление боевой мощи НАТО?Байден заявил, что упавшие в Польше ракеты — работа украинской ПВО.Ранее в ракетном ударе пытались обвинить Россию

Позднее Украина признала, что использовала системы ПВО вблизи места падения ракеты. Телеканал CNN со ссылкой на киевские власти указывал на то, что ВСУ пытались сбить ракету в районе села Пшеводув примерно в то же время, когда произошел инцидент.

В свою очередь, российское Министерство обороны назвало сообщения о причастности России к инциденту провокацией, обвинив польские СМИ в попытках эскалации обстановки в регионе. В ведомстве подчеркнули, что российская армия не наносила никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы.

Взято

отсюда

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