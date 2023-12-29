Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НЛО с Украины вошло в воздушное пространство Польши. Варшава привела в боевую готовность все силы

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Дуда созвал совещание из-за неизвестного объекта в небе со стороны УкраиныСюжетВзрывы в Харькове:

НЛО с Украины вошло в воздушное пространство Польши. Варшава привела в боевую готовность все силы

Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военными из-за неопознанного летающего объекта (НЛО), который вошел в польское воздушное пространство со стороны Украины. Варшава привела все силы в боеготовность.

Подполковник Яцек Горышевский сообщил, что утром в пятницу, 29 декабря, неопознанный объект вошел в воздушное пространство Польши с украинской стороны в районе Замостья. Он также указал, что радиолокационный сигнал был утерян. В настоящее время «ведутся работы по выяснению всех деталей». Горышевский заверил, что «все процедуры, которые могло предпринять Оперативное командование, были предприняты», безопасность в воздушном пространстве Польши обеспечена.

Имело место нарушение воздушного пространства Польши. Оперативный командующий Вооруженными силами Польши привел в готовность все возможные силы и средства и использовал их для обеспечения безопасности нашего пространства

Президент Дуда поговорил по телефону с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем. На встрече также будут присутствовать начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) Польши Веслав Кукула и оперативный командующий ВС Мачий Клиш.

Польша связывает появление НЛО с ракетным ударом России по Украине

По словам Горышевича, появление объекта в польском воздушном пространстве может быть связано с интенсивными обстрелами Украины, которые происходили как раз в то время. «Работа продолжается, и мы не можем раскрыть никаких подробностей», — сказал он, добавив, что не может сказать, покинул ли объект воздушное пространство Польши или нет.

«Мы изучаем все возможные сценарии этого инцидента, в том числе поиск потерянных сигналов. Мы должны быть готовы ко всем сценариям», — заявил пресс-секретарь Оперативного командования польских вооруженных сил.

НЛО с Украины вошло в воздушное пространство Польши. Варшава привела в боевую готовность все силы

Украина сообщила о массированном ударе и повреждении критически важных объектов

29 декабря спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал о массированном ракетном ударе со стороны России. По его словам, украинские военнослужащие давно не видели на своих мониторах такого количества целей единовременно, как при масштабной воздушной тревоге в пятницу.

В свою очередь, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил, что в ночь на 29 декабря на военных и промышленных объектах Украины, а также на объектах критической инфраструктуры республики произошли взрывы. Атаке подверглись Киев, Днепр, Харьков, Полтава, Винница, а также Хмельницкая, Одесская и Николаевская области. Кроме того, были атакованы критически важные объекты — военный завод в Киеве и порт в Одессе.

В 2022 году украинские ракеты упали на польскую территорию

Утром 16 ноября прошлого года президент США Джо Байден проинформировал иностранных партнеров по НАТО о том, что падение ракет на польскую территорию стало результатом работы украинской ПВО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг между тем также заявил, что ракета, скорее всего, действительно принадлежала украинской системе ПВО. У Североатлантического альянса нет свидетельств того, что инцидент связан с Россией, указал он.

«Украина — это только начало»США отправляют войска в Европу. Чем ответит Россия на усиление боевой мощи НАТО?Байден заявил, что упавшие в Польше ракеты — работа украинской ПВО.Ранее в ракетном ударе пытались обвинить Россию

Позднее Украина признала, что использовала системы ПВО вблизи места падения ракеты. Телеканал CNN со ссылкой на киевские власти указывал на то, что ВСУ пытались сбить ракету в районе села Пшеводув примерно в то же время, когда произошел инцидент.

В свою очередь, российское Министерство обороны назвало сообщения о причастности России к инциденту провокацией, обвинив польские СМИ в попытках эскалации обстановки в регионе. В ведомстве подчеркнули, что российская армия не наносила никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы.

Взято
отсюда

новости свежие 2023 сегодня , украина последние новости на сегодня

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Барнауле открыли новогодние елки и снежные городки на пяти площадках

30.12.2023

 Новости Алтай

Градостроительный совет одобрил проект административного здания в исторической части Барнаула

30.12.2023

 Образование

В Барнауле начала расти заболеваемость ОРВИ

30.12.2023

 Образование

Новогодние городки открывают во всех районах Барнаула. Во сколько зажгут главную елку на площади Сахарова

30.12.2023

 Новости Алтай

Циклон с юга Урала 29 декабря двинется на север

30.12.2023

 Новости Алтай

Пусть в каждом доме царят мир, любовь и благополучие!

30.12.2023

 Новости Алтай

Герои «Вестей»: бабушка Тася и дедушка Саша

30.12.2023

 Новости Алтай

Краевой следком возбудил уголовное дело после обрушения крыши в рубцовской двухэтажке

30.12.2023

 Новости Алтай

Вечерний выпуск новостей за 29 декабря 2023 года

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix