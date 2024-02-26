“Норма их отношений”. Сальдо об адресатах “особенного” заявления Зеленского

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

Прошедшая в воскресенье пресс-конференция Владимира Зеленского было обращена не к людям, а к западным кураторам Киева, и представляет из себя очередную ложь, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.«

"Зеленский анонсировал на 25 февраля "нечто особенное", а в итоге все вылилось в очередную ложь. Это далеко не единичный пример того, как киевский режим вешает нашим людям на временно оккупированных территориях Украины лапшу на уши. Для чего? Очень просто. Зеленский обращается не к народам Украины. Ему вообще плевать на простых людей. В каждой своей речи он на самом деле говорит со своими западными кураторами, каждое слово взвешено именно с расчетом на их реакцию. Наш народ ненавидит ложь, а вот западные кураторы Зеленского к ней привыкли – это норма их взаимоотношений, использование людей как вещей, постоянный обман друг друга", – сказал Сальдо в интервью РИА Новости.

Радио Sputnik писало, что, по данным The New York Times, названная Зеленским цифра потерь ВСУ с начала конфликта оказалась ниже прошлогодних оценок американских экспертов.

Взято отсюда.