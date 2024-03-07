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Норвегия пожертвует крупную сумму для инициативы Чехии по помощи Украине

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Премьер Стере: Норвегия пожертвует 1,6 млрд крон для инициативы по помощи ВСУ

Норвегия пожертвует крупную сумму для инициативы Чехии по помощи Украине

Норвегия пожертвует сумму, равную 1,6 миллиарда норвежских крон (около 153 миллиона долларов — прим. «Ленты.ру») на возглавляемую Чехией инициативу по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах. Такое заявление сделал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Его слова приводит Reuters.

«Украина срочно нуждается в большом количестве артиллерийских боеприпасов, чтобы противостоять России», — отметил Стере.

1 марта представитель Министерства обороны Чехии Ян Йиреш заявил, что страна выдвинула инициативу по закупке артиллерийских снарядов в третьих странах для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он добавил, первые поставки начнутся «в скором времени».

Рад европейских стран поддержали идею и объявили о своем присоединении к выдвинутой Чехией инициативе по военной помощи Украине.

Взято
отсюда

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