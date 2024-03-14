“Новая эпоха”. Лихачев рассказал о ближайших планах “Росатома”

“Росатом” до 2035 года должен построить в России 17 энергоблоков АЭС, чтобы повысить долю атомной генерации с 20% до 25%, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.«

"Мы хорошо понимаем под руководством правительства вместе с Минэнерго, что нам нужно – до 2035 года нам предстоит построить 17 атомных энергоблоков. <…> Это новая эпоха для "Росатома", предстоит построить за 20 лет более 40 энергомощностей – крупных блоков, малых станций, наземных, плавучих", – цитирует Лихачева РИА Новости.

Глава “Росатома” отметил, что возводиться будут не только энергоблоки 3+, но и инновационные блоки четвертого поколения с реакторами на быстрых нейтронах.«”Здесь, действительно, на два десятилетия работы хватит всем”, – заключил Лихачев.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал старт заливке первого бетона в фундамент энергоблока №7 Ленинградской АЭС. Глава государства участвовал в церемонии по видеосвязи.

Радио Sputnik сообщало, что “Росатом” построит вторую АЭС в Турции.

Взято отсюда.