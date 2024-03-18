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Новая обувь Джо Байдена развеселила пользователей сети

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Новая обувь Джо Байдена развеселила пользователей сети

Президент США Джо Байден появился на публике в новой обуви и привлек внимание общественности. На соответствующие снимки и комментарии обратили внимание журналисты Independent.

81-летнего политика заметили в кроссовках модели Transport, которые разрабатывались брендом Hoka для максимальной устойчивости во время длительной ходьбы. Стоимость такой модели кроссовок составляет 17,9 тысячи рублей.

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Пользователей сети развеселила выбранная Байденом обувь, о чем они принялись писать в многочисленных публикациях в X (бывший Twitter). «Новые Air Bidens», «Я носил эту обувь после травмы. Не хотелось бы, чтобы их носил мой президент», «Надеюсь, что хотя бы в них он не упадет», — высказывались они.

В октябре 2023 года Джо Байден в очередной раз споткнулся на лестнице, когда пытался подняться на сцену во время выступления в штате Филадельфия. До этого глава государства потерял равновесие, спускаясь по трапу самолета в Детройте. Также сообщалось, что политик стал чаще использовать запасной трап в задней части президентского воздушного борта, чтобы сократить риски очередного падения.

Взято
отсюда

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