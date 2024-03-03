Новак рассказал, как изменятся объемы добычи и экспорта нефти в РФ

Во втором квартале 2024 года Россия сократит добычу и экспорт нефти на 471 тысячу баррелей в сутки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.«

"Сокращение коснется добычи и экспорта сырой нефти следующим образом: в апреле сокращение добычи составит 350 тысяч баррелей в сутки, а экспорт – 121 тысячу баррелей в сутки. В мае сокращение добычи составит 400 тысяч баррелей в день, а экспорт – 71 тысячу баррелей в день. В июне сокращение добычи составит 471 тысячу баррелей в сутки", – цитирует его РИА Новости.

В совокупности, во втором квартале текущего года Россия сократит добычу и экспорт нефти на 471 тысячу баррелей в сутки, заключил Новак.

Вице-премьер РФ допустил, что дополнительные объемы сокращения будут постепенно восстановлены до прежнего уровня, с целью поддержания стабильности на нефтяном рынке.

Радио Sputnik сообщало, что Россия временно запретила экспорт бензина.

Взято отсюда.