«ЗН»: Залужного назначили послом в Британии с нарушением дипломатических норм

Новое назначение экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного на должность посла республики в Великобритании обернулось дипломатическим скандалом. По информации издания «Зеркало недели» («ЗН»), он получил пост с «беспрецедентным» нарушением дипломатических норм.

«За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу», — отмечается в материале. Именно это, по словам журналистов, и является грубым нарушением этики, а также писаных и неписаных правил дипломатии.

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