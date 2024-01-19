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Новое производство трансформаторов появится в Подмосковье

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Новое производство трансформаторов появится в Подмосковье

В Волоколамском городском округе к 2026 году построят современный завод по выпуску трансформаторов мощностью от 25 до 6 300 кВа, сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.

Отмечается, что в новое производство трансформаторов в Подмосковье инвестируют почти 900 млн рублей.«”Проект по запуску производства трансформаторов будет реализован компанией “Подмосковный трансформаторный завод”. Объем инвестиций в запуск предприятия составит 883,5 млн рублей. На производстве планируется создать 150 рабочих мест для жителей региона. Плановый срок запуска нового завода – 2026 год. После выхода на полную мощность, компания будет выпускать до 5 тыс. трансформаторов ежегодно”, – приводит пресс-служба ведомства слова зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Свыше 300 объектов предоставили предпринимателям в Подмосковье по программам “Земля за 1 рубль” и “Недвижимость за 1 рубль”. Они появились в регионе по инициативе губернатора Андрея Воробьева, добавляет телеканал “360”.

Ранее радио Sputnik писало о ликвидации под Москвой свалки на площади равной 32 футбольным полям.

Взято отсюда.

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