Новогоднее обращение Путина покажут в московском метро в прямом эфире

Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина будут транслировать в Москве в прямом эфире на 34 тысячах экранах в метро и наземном транспорте, рассказали в столичном Дептрансе.

Аудиоверсию обращения главы государства можно будет услышать в вестибюлях станций, говорится в сообщении ведомства.«

"Это важно для тех, кто встретит Новый год в транспорте", – цитирует вице-мэра Максима Ликсутова телеканал "Москва 24".

Новогоднее поздравление мэра Москвы Сергея Собянина будут транслировать вечером 31 декабря на мониторах, установленных в подвижном составе наземного и подземного транспорта и обслуживающей его инфраструктуре.

В дни праздников пассажиры московского транспорта также смогут увидеть новогодние мультфильмы и сказки, добавил заместитель мэра.

Радио Sputnik рассказало, как будет работать московский транспорт на Новый год и Рождество.

Взято отсюда.