реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Новые военные округа в России

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Шойгу: Ленинградский и Московский военные округа воссоздали из-за действий НАТОСюжетУчения НАТО:

Новые военные округа в России

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о создании Ленинградского и Московского военных округов. По его словам, они появились из-за усиления угрозы со стороны Североатлантического альянса. Речь идет о вступлении Финляндии в НАТО в апреле 2023 года — она стала 31-м членом альянса.

Шойгу заявил об усилении группировок войск на двух направлениях

Глава Минобороны в ходе выступления на селекторном совещании заявил, что на фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции было принято решение усилить группировки войск на северо-западном и западном стратегических направлениях.

«Созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил — Ленинградский и Московский военные округа», — объявил он.

«Украина — это только начало»США отправляют войска в Европу. Чем ответит Россия на усиление боевой мощи НАТО?«Нам не нужна война на севере»Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?

Министр также напомнил, что президент России Владимир Путин установил новое военно-административное деление страны — за военными округами закрепили соответствующие территории. Так, был расширен Южный военный округ, теперь в него входят и новые регионы России.

«Продолжим совершенствовать состав и структуру вооруженных сил соразмерно возникающим угрозам военной безопасности Российской Федерации», — заключил Шойгу.

Путин сообщал о планах укрепить армию из-за расширения НАТО

В конце февраля глава государства во время оглашения послания Федеральному собранию заявил о планах укрепить группировки Вооруженных сил (ВС) России на западном направлении из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Новые военные округа в России

В начале марта страны присоединились к военным учениям НАТО вблизи границ России. Учения проходят в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта. В них принимают участие более 20 тысяч военнослужащих. Nordic Response 2024 является частью масштабных учений Североатлантического альянса Steadfast Defender.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва следит за учениями НАТО Nordic Response 2024. Он также подчеркнул, что учения альянса «увеличивают опасность военных инцидентов», и добавил, что Москва принимает «все необходимые меры с точки зрения обеспечения обороноспособности».

Взято
отсюда

новости войны сегодня , новости россии

горняк22 телеграм
Глава города Вячеслав Франк провел оперативное совещание

Глава города Вячеслав Франк провел оперативное совещание

В совещании  приняли участие заместили главы администрации города, главы районных…

Узнать больше
Барнаульцы заметили, что болеть стало дороже

Барнаульцы заметили, что болеть стало дороже

Теперь средний чек на лекарства при обычном ОРВИ составляет полторы…

Узнать больше
Убавили в коже, прибавили в гололеде. Самое интересное, о чем говорил мэр Барнаула в годовом отчете

Убавили в коже, прибавили в гололеде. Самое интересное, о чем говорил мэр Барнаула в годовом отчете

Мэр Барнаула Вячеслав Франк отчитался перед депутатами Барнаульской гордумы об…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp