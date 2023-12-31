Новый год на Камчатке начался с землетрясения

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Камчатке вскоре после начала нового, 2024 года, сообщил Камчатский филиал единой Геофизической службы РАН.«

"Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 00:03 про Камчатскому времени. В Петропавловске-Камчатском, по инструментарным данным, сила землетрясения составила 3–4 балла. Эпицентр находился в 67 километрах от краевого центра, в Авачинском заливе", – сказано в сообщении.

Очаг залегал на глубине порядка 60 километров под морским дном. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

Радио Sputnik сообщало, что возле Курильских островов произошло сильное землетрясение.

Взято отсюда.