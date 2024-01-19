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Новый парк появится в Москве в районе Южного порта, сообщил вице-мэр

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Новый парк появится в Москве в районе Южного порта, сообщил вице-мэр

На одном из участков реорганизуемой промзоны Южный порт в Москве разобьют парк площадью два гектара, сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарев, курирующий градостроительную политику и строительство.

Парк станет частью проекта жилого комплекса. На его территории расположится детская площадка и танцующие фонтаны, рассказал вице-мэр.

Как отмечает телеканал “Москва 24”, на месте промзоны Южный порт планируют возвести свыше 25 гектаров парков с около 100 видами растений, а в акватории Москвы-реки сделают искусственную реку, понтонный бассейн с летним пляжем и лес с арт-объектами.

Радио Sputnik также рассказало, что на месте промзоны Котляково на юге столицы построят жилой квартал.

Взято отсюда.

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