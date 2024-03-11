Новую оптическую магистраль проложили между Москвой и Петербургом

Между Москвой и Санкт-Петербургом проложили новую оптическую магистраль протяженностью 765 километров, пишет “Петербург2” со ссылкой на “Ростелеком”.

В компании уточнили, что завершено строительство второй очереди новой Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).

Отмечается, что построенная линия связи технически готова к коммерческой эксплуатации.

Магистраль между двумя столицами – часть проекта по строительству ВОЛС, которая пройдет через главные города страны от западной до восточной границы. Ее будут вводить в эксплуатацию поэтапно. Проект сыграет важную роль в обеспечении связи между Китаем и Европой, говорится в сообщении.

Радио Sputnik также сообщило, что президент РФ Владимир Путин заявил о запуске проекта по созданию сети высокоскоростных железных дорог в России.

Взято отсюда.